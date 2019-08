Haugesunds Wadji blir utestengd i 14 månader etter positiv dopingprøve

sport

Det opplyser FK Haugesund i ei pressemelding måndag.

Wadji har forklart at han tok medisin mot diaré i forkant av eliteseriekampen mot Kristiansund 19. mai. Det skal ha vore årsaka til den positive prøven.

Medisinen vart kjøpt av Wadjis kone i heimlandet deira Senegal.

Haugesund-spelarens dopingprøve viste spor av morfin. Morfin står på dopinglista og er klassifisert blant stoff som er forbodne i konkurranse.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har vedtatt å påleggje Wadji 14 månaders utestenging rekna frå datoen den positive prøven vart gitt frå seg.

«Dette innebærer at han kan være tilbake i organisert trening fra 19. mai 2020 og delta i konkurranser (spille kamper) fra 19. juli 2020», skriv FKHG.

Kan anke

Wadji har no fjorten dagar på seg til å bestemme seg for om han vil godta avgjerda eller om saka skal behandlast av Domsutvalget i Norges idrettsforbund.

– Vi registrerer at Påtalenemnda har lagt Wadjis forklaring og erkjenning til grunn for avgjerda si og konkludert med at han berre har utvist ubetydeleg skuld ved inntaket av dei morfinhaldige tablettane, seier advokaten til spelaren Trond Jarle Bachmann i ei fråsegn.

– Vi registrerer òg at Påtalenemnda finn det bevist at Wadji ikkje hadde som mål å få ein prestasjonsfremjande effekt av bruken av tablettane, som vi meiner derimot hadde ein prestasjonshemmande effekt. På denne bakgrunnen blir tap av retten til å delta i konkurransar og organisert trening i 14 månader rekna frå prøvedato den 19. mai 2019, vurdert som svært strengt, seier han vidare.

Lånt ut

Styreleiar i Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, er glad for å ha fått ei avklaring i saka.

– Vi merkar oss at Wadji er trudd på alle punkt i forklaringa si. I ei elles trist sak, er det trass alt eit lyspunkt at eit uavhengig organ har konkludert med at Wadji ikkje hadde som mål å jukse seg til betre prestasjonar, seier han.

24-åringen vart lånt ut til Haugesund av Molde i fjor sommar før overgangen vart gjort permanent i vinter.

