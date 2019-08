sport

Med 12 kampar igjen ligg Odd på 3.-plass med 34 poeng. Det er fem poeng opp til Molde og Bodø/Glimt, som begge har 39 poeng. Ned til Rosenborg er det fem poeng.

Fredrik Oldrup Jensen kom på lån frå den belgiske klubben SV Zulte Waregem før sesongen. Den låneavtalen gjekk opphavleg ut i sommar, men no stadfestar klubben på eigne heimesider at Oldrup Jensen blir i Odd ut sesongen.

Den sentrale midtbanespelaren har starta 16 kampar for klubben han spelte for frå 2012 til 2017. Så gjekk han til Waregem, før han i 2018 spelte for IFK Göteborg i Sverige.

Oldrup Jensen fekk ein hard smell i skuldra i kampen mot Kristiansund i starten av august og måtte takast av etter 40 minutt. Han spelte ikkje den neste kampen mot Rosenborg, men kan bli klar til den særs viktige kampen mot Molde søndag.

