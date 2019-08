Ødegaard klarert for Bernabeu-retur, får spele kampane mot Real Madrid

sport

Då Ødegaard vart leigd ut for éin sesong til Sociedad i sommar, kom det fram at Real Madrid ikkje ville la han spele serie- og eventuelle cupkampar mot dei denne sesongen.

No melder lokalavisa El Diario Vasco at Real Madrid ikkje får nekte spelaren å spele internkampane. Ifølgje TV-kanalen La Sexta skal det vere stilt juridiske spørsmål rundt ein slik praksis. Real Madrid har òg stadfesta at det ikkje lenger er aktuelt å halde Ødegaard på tribunen under desse kampane.

Real Sociedad spelar mot Real Madrid i den spanske hovudstaden 24. november. Heimekampen i San Sebastián er lagt til 5. april.

I tillegg er det ei moglegheit for at klubbane etter kvart blir trekte mot kvarandre i den spanske cupen Copa del Rey.

Ikkje sjeldan

Det er ikkje uvanleg at spelarar som er på utlån, blir nekta å spele mot klubben som står som eigar.

Ødegaard har eit svært kort innhopp i La Liga for Real Madrid. I tillegg fekk han spele ein heil cupkamp. Så gjekk han på utlån i halvtanna år til Nederland (Heerenveen og Vitesse Arnhem).

Ødegaard fekk ein særs sterk ligadebut for Real Sociedad i 1–1-kampen borte mot Valencia. Søndag ventar bortekamp mot Mallorca på nordmannen.

Drammensaren sin kontrakt med Real Madrid varer til sommaren 2023.

