VAR får norsk debut på Lerkendal

Tysdag skal publikum på Lerkendal igjen få høyre den offisielle Champions League-hymnen runge ut av høgtalaranlegget, for første gong sidan 2010.

Då får samtidig tilskodarane, som dei første i landet, oppleve videoassistert dømming (VAR), på norsk gras. Videodømming er nemleg i bruk i heile turneringa, frå playoff til finale.

– Vi synest det er artig at første gong det skjer her i landet, er på Lerkendal. Det blir spennande både for dei som er på banen, og for publikum, seier dagleg leiar Tove Dyrhaug i Rosenborg til NTB.

Rosenborg fekk ein smak av det nye teknologiske hjelpemiddelet i den første kampen i Zagreb onsdag. Der vart det ingen omstridde VAR-avgjerder i 0–2-tapet i Kroatia.

Klare feil

Kort fortalt skal VAR nyttast på fire nøkkelpunkt, som alle har til felles at dei skal luke bort klare feil:

Ved målsituasjonar for å sjå om det er skjedd noko i strid med reglane i forkant, ved straffesituasjonar, ved raude kort (berre direkte raude kort, ikkje to gule) og ved identifisering av rett spelar dersom eit kort er gitt til feil mann.

– Eg trur utviklinga er sånn at dersom norske dommarar skal henge med i Europa, så blir nok videodømming innført i Eliteserien etter kvart, seier Dyrhaug.

Små kostnader

Det er mykje som skal riggast og bli ordna før kvalifiseringskampen. Arbeidet på stadion startar rett etter heimekampen på laurdag mot Stabæk. Då skal all vanleg reklame fjernast, Meisterliga-reklamen blir sett opp og alt som har med VAR å gjere, skal setjast i stand.

– Det er ein ganske stor operasjon, men det er Uefa som står for det meste. Dei kjem med alt utstyret som skal brukast til VAR, og riggar det, seier Dyrhaug.

Til NTB fortel ho at innføringa av VAR på Lerkendal ikkje vil medføre nokon store kostnader for klubben.

– Det vil sikkert bli nokre mindre kostnader, men eg trur Uefa tar størstedelen av kostnadene, seier Dyrhaug, som legg til at det har vore mykje fokus på pengar i samband med Meisterligaen og Europaligaen.

Ikkje opptatt av pengane

Spel i Meisterligaen er åleine verdt 152 millionar kroner, men kan fort stige langt over 200 millionar når ein legg til TV-pengar, sponsorar og bonusar. I Europaligaen er RBK «berre» garantert 86 millionar kroner.

Likevel hevdar Dyrhaug at administrasjonen i Rosenborg, og dei som jobbar med budsjetta, ikkje er så veldig spente på om det blir meisterligapengar eller europaligakroner som trillar inn på RBK-kontoen.

– Nei, eigentleg ikkje. Det høyrest sikkert litt spesielt ut, men vi er veldig opptatt av neste kamp og tenker ikkje så langt fram. Vi er først og fremst glade for at vi er sikra eit gruppespel i Europa.

Meir stas med Meisterliga

– Men det er ikkje nokon tvil om at det er meir pengar og meir stas å vere med i eit gruppespel i Meisterligaen. Vi budsjetterer heller ikkje med gruppespel, det får heller komme som ein bonus. Vi har berre budsjettert med dei to kampane vi veit vi skal spele.

Det var den første kvalifiseringsrunden mot Linfield, der Rosenborg vann 6–0 samanlagt.

Etter det har RBK slått ut både BATE og Maribor på vegen til den siste kvalifiseringsrunden mot Dinamo Zagreb.

Om det blir fleire VAR-kampar i Meisterligaen for Rosenborg denne sesongen, blir avgjort på Lerkendal tysdag.

