Bohinen skreiv ny AaFK-kontrakt

Etter ein debutsesong der det berre nesten vart opprykk med Aalesund, ser trenaren ut til å lykkast i år. AaFK leier 1. divisjon klart og er òg vidare til kvartfinale i NM.

Dermed vart det ny avtale for Bohinen, som i utgangspunktet hadde kontrakt ut 2019.

– Laget har hatt gode resultat over tid, og dessutan god prestasjonsutvikling. Dette, saman med Lars' ønske om forlenging, har vore sentralt for klubben, seier styreleiar Jan Petter Hagen i AaFK i ei pressemelding.

Bohinen sjølv uttaler at han er «kjempefornøgd» med å få ytterlegare to sesongar som sjef for «tangotrøyene».

– Eg trivst godt her, både med kollegaene mine inne på kontoret, og med ei spelargruppe som er lærevillig, som kjøper ideane våre og utfører dei. I tillegg ser eg framgang. Dette er gode vilkår å jobbe etter, seier han.

