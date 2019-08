Ullevaal-graset tolte Rammstein-konserten

sport

Søndag begeistra det tyske bandet over 30.000 publikummarar på Ullevaal stadion.

I forkant av konserten var underlaget på landslagsarenaen tildekt av plater i seks døgn, og bandet hadde med seg ein av dei mest omfattande sceneriggane i musikkverda.

Etter konserten var spørsmålet om grasteppet på Ullevaal ville vere i god nok stand til at det kunne spelast landslagsfotball same stad 5. september. Då skal det norske herrelandslaget spele EM-kvalifisering mot Malta.

Direktør for kommunikasjon og samfunn Svein Graff i NFF opplyser til NTB onsdag at graset ser bra ut og at det ikkje er behov for nytt grasdekke.

Dersom det hadde vist seg at graset ikkje tolte konserten hadde NFF ein ståande avtale om å få levert nytt grasteppe frå ein leverandør på svært kort varsel. Det tar vanlegvis berre nokre dagar etter at det er det lagt før det er fullt spelbart.

Noreg møter Malta i EM-kvalifiseringa 5. september. Nokre dagar seinare reiser troppen til Stockholm og kamp mot Sverige søndag.

(©NPK)