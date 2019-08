Solbakken avfeiar Bendtner-interesse etter skade på nøkkelpiss

sport

Tysdag melde den danske storavisa BT at Michael Santos var på veg frå Malaga til FC København. Det skjer like etter at det vart klart at Dame N'Doye mistar haustsesongen fordi han må operere. N'Doye var i kjempeform før skaden og hadde scora fire mål på seks kampar.

Eit anna namn som har dukka opp er Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner. Han er ikkje aktuell for FCK, seier Solbakken.

– Vi kjenner situasjonen hans. Når ein ser på kampforma hans, er det ein spelar som uansett ikkje kunne hjelpe oss i nokre månader, seier nordmannen til Ekstra Bladet.

Den danske spissen er framleis under kontrakt med RBK, men har ikkje spelt ein kamp for klubben sidan 0-3-tapte for Molde i slutten av april. Han står med fem kampar og null mål i Eliteserien denne sesongen. Han er – naturleg nok – ikkje med Rosenborg til Kroatia for meisterligakvalifiseringskampen deira mot Dinamo Zagreb.

FC København møter Riga FC i København torsdag i siste europaligakvalifisering. Returoppgjeret blir spelt i Latvia veka etter.

