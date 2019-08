Murray tapte i comebackforsøket

sport

I ATP-turneringa Winston-Salem Open vart det 6-7, 5-7-tap mot amerikanske Tennys Sandgren, ranka som nummer 73 i verda.

Sjølv ligg den tidlegare verdseinaren på 329.-plass, etter ein tennispause på over 210 dagar. Pausen kjem av ein hofteskade som såg ut til å avslutte karrieren til den suksessrike skotten. Etter ein vellykka operasjon prøver Murray no å slå seg tilbake til toppen.

Sist veke prøvde skotten seg på comeback i ATP-turneringa Western & Southern Open i Cincinnati. Det enda med tap mot Richard Gasquet. Då lufta han moglegheita om å gå ned eitt nivå i forsøket på å komme tilbake.

– Dersom eg gjer det godt i Winston-Salem så veit eg at nivået mitt er godt nok, og at eg er klar til å vinne kampar på dette nivået.

– Viss eg ikkje er i stand til det, så gir det meining å ta eit steg ned og kanskje spele nokre mindre turneringar, sa Murray til BBC.

Men det enda med tap, sjølv om 32-åringen fekk pressa Sandgrein til tie-break i første sett.

32-åringen har avvist moglegheita for at han stiller opp i Grand Slam-turneringa US Open som startar måndag.

Casper Ruuds kamp i Winston-Salem mot Lloyd Harris regna bort måndag kveld og er utsett til tysdag. Harris er ranka som nummer 99 i verda, medan Casper Ruud ligg som nummer 54.

(©NPK)