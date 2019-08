Kritikk mot Solskjær etter Pogbas straffemiss

sport

Solskjær forsvarte Pogba etter at franskmannen såg ut til å overtale Marcus Rashford til å la han ta straffesparket. Rashford scora på straffe i serieopninga, men lét Pogba skyte måndag. Wolves-keeper Rui Patrício redda, og dermed har Pogba missa fire straffespark på eit drygt år.

– Begge har status som straffeskyttarar, og det er opp til dei der og då kven som skal ta han. Eg liker det når spelarar har sjølvtillit og føler «dette greier eg». Paul har scora mange straffespark for oss, sa Solskjær.

– Normalt skulle straffesparket gitt oss to ekstra poeng, men denne gongen gjorde keeperen ei god redning.

Ifølgje Neville burde det ikkje vore opp til spelarane. Han meiner Solskjær skulle bestemt.

– Avgjerda burde vore tatt i garderoben. Dette var flautt. Det er ein Manchester United-straffe, ingen tombola. Det er ikkje femåringar som speler i skulegarden, sa han til Sky Sport, der han er ekspertkommentator.

– Rashford scora førre veke, og han burde tatt straffa. Men det var ingen leiar utpå der. Det var noko som ikkje stemte.

«Svak leiing»

Neville var langt frå åleine om å kritisere Solskjær. Tidlegare stjernespiss Chris Sutton var endå skarpare og kalla det «svak leiing».

– Det er jobben til manageren å bestemme kven som skal ta straffespark. Det var ein veldig avgjerande augneblink, og manageren kan ikkje seie «eg lar det vere opp til spelarane». Eg liker Ole, men det var svak leiing, sa han til BBC.

– Noko slikt ville ikkje skjedd under Alex Ferguson.

Straffemissen skjedde i det 68. minuttet på stillinga 1–1.

Rashford fortalde at Pogba sa til han at han hadde lyst til å ta straffesparket, og at det var greitt for han.

Dårleg statistikk

– Paul hadde lyst til å ta han, så enkelt er det. Alle kan misse eit straffespark. Han har scora tallause straffer for oss, så då er det normalt at det kjem ein miss, sa Rashford.

– Eg tok straffe førre veke, og då var det problemfritt at han fekk skyte denne gongen. Det var synd at han ikkje scora, men det er ikkje hans skuld. Vi er eit lag, og vi ser fram til neste kamp.

Ifølgje Sky Sport har Pogba tatt 11 straffespark for Manchester United i Premier League og scora på sju av dei. 36 prosent er den sjuande lågaste uttellinga blant spelarar som har tatt minst 10 straffespark i den engelske eliteserien.

De einaste med lågare uttelling er Juan Pablo Angel (50), Riyad Mahrez (42), Steed Malbranque (40), Dwight Yorke (40) og Kevin Phillips (39).

Rashford har scora på fire av fire straffespark.

