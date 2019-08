Solskjær har eit overskotslager av forsvarsspelarar

sport

Solskjær ser ut til å ha valt svenske Victor Lindelöf som makkar i dei bakre United-rekkene saman med rekordsigneringa til klubben, Harry Maguire.

– Eg håper at Victor og Harry ikkje gir meg grunn til å byte. Ingen skadar, ingen karantenar eller mangel på konsentrasjon, seier Solskjær.

Kjøpet av Maguire betyr at fleire spelarar no ser at vegen til speletid kan bli lang. Solskjær har nemleg eit lite overskotslager på forsvarsspelarar, heile seks stykke, pluss skadde Eric Bailly.

I opningskampen mot Chelsea (4–0) på Old Trafford vart Phil Jones, Chris Smalling og Marcos Rojo vraka og plasserte på tribunen. I staden var det Axel Tuanzebe (21) som hadde fått plass på benken. Nordmannen skryter hemningslaust av den unge forsvarsspelaren sin.

– Sesongoppkøyringa var ei fantastisk moglegheit for Axel til å vise kva han er i stand til saman med dei andre spelarane våre. Han overtydde meg meir enn eg hadde rekna med, seier Solskjær.

– Vi vil gjerne spele fotball bakfrå, og vi har gode midtstopparar til å gjere det. Axel bankar òg på døra og vil gjerne spele.

– Både Rojo, Smalling, Jones og Axel vil alle vere ein del av laget. Så det er stor konkurranse om plassane, seier Solskjær, som påpeikar at det kan komme skadar og karantenar, og at det derfor kan vere aktuelt å rotere på laget.

– Eg veit at vi har bruk for fleire av dei. Skaden til Eric (Bailly) betyr at eg har seks midtstopparar som er klare, og det er kanskje ein for mykje viss alle skal involverast, seier Uniteds norske manager.

