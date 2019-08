Pochettino: – Stor tabbe å lukke overgangsvindauget tidleg

sport

Pochettino er irritert over at overgangsvindauget i England vart lukka 8. august, dagen før Premier League vart sparka i gang. Dermed kan ikkje dei engelske klubbane lenger kjøpe spelarar, men dei kan framleis selje fram til 2. september.

– Eg var ikkje samd i avgjerda, men på det tidspunktet trudde ein at det var til det beste for klubbane. Men eg trur Daniel Levy (styreformann i Tottenham) og andre no har innsett at det var ein stor feil, seier Pochettino ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

At overgangsvindauget i Spania og andre europeiske ligaer framleis er ope gjer at Pochettino risikerer å miste sin danske stjernespelar Christian Eriksen, utan at Tottenham får henta inn ein erstattar.

Eriksen, som mellom anna blir knytt til Real Madrid, har under eitt år igjen av kontrakten sin. Tottenham-manageren seier han ikkje veit om han får behalde den ettertrakta midtbanespelaren.

– Eg håper at dei løyser problema til neste sesong. Vi må jobbe på same måte som resten av Europa. Det er viktig når ein skal konkurrere i europaligaen eller meisterligaen. For meg er det sunn fornuft, og vi må endre det tilbake snarast mogleg, seier Pochettino.

(©NPK)