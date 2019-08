Neerland gir seg som Molde-direktør

sport

– Administrerande direktør Øystein Neerland i Molde Fotball AS har i dag kunngjort styra i Molde Fotball AS og Molde FK at han vil fråtre den 31.12.2019, skriv klubben.

Som administrerande direktør i Molde Fotball er Øystein Neerland òg dagleg leiar i Molde FK, i samsvar med samarbeidsavtalen mellom Molde Fotball AS og Molde Fotballklubb.

Styra startar umiddelbart arbeidet med å finne Øystein Neerland sin etterfølgjar.

55-åringen har vore administrerande direktør i Molde sidan 2015.

Som fotballspelar spelte Neerland 120 kampar for Molde og scora 35 mål.

(©NPK)