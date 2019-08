Maren Lundby fall ned frå hoppkanten – frykta for livet

sport

Maren Lundby sklei ned ovanrennet i den vesle Lysgårdsbakken og fall ned frå hoppet. Det var eit fall på 2,60 meter rett i betongen. Ho unngjekk brotskadar, men har forslått kneet sitt kraftig.

– Eg var skrekkslagen og frykta for livet, seier Lundby til NTB.

Torsdag fekk ho resultatet av MR-undersøkinga som viste at ho ikkje har fått alvorlege skadar.

– MR-undersøkinga var positiv og viste at eg ikkje har pådratt meg nokon alvorlege skadar. No blir det å slappe av framover for å kvile både kne og hovud, seier Lundby.

Hendinga skjedde tysdag morgon då Lundby skulle flytte bommen eit par avsatsar under trening den vesle Lysgårdsbakken i Lillehammer. Ho forklarer i ei pressemelding korleis det skjedde.

– For å flytte bommen, så må ein klatre over på andre sida av tilløpet for å ha ein som løftar bommen på kvar side. Eg heldt meg fast i bommen og klatra over, men då eg nesten hadde komme meg over, så mista eg fotfestet. Det hadde regna utruleg mykje denne morgonen, så filten på sida av spora var utruleg glatt, seier Lundby i ei pressemelding.

I ovanrennet var det tydelege merke etter uhellet og kloremerke i den grøne plastfilten. Hjelmen hennar sprakk og skorne vart òg øydelagde i uhellet. Ho hadde dessutan fleire skrubbsår på hendene etter at ho prøvde å bremse farten på veg ned.

Fleire uhell

Dei siste sesongane den norske hoppstjerna vore innblanda i fleire uhell og nestenuhell. Dei skitekniske evnene hennar har redda henne frå alvorlege skadar.

I kvalifiseringa under OL i Pyeongchang i fjor fall ho etter eit langt hopp. Likevel klarte ho å komme tilbake dagen etter og sikra seg OL-gullet.

Under sommartrening i Granåsen i fjor fekk ho så mykje oppdrift at ho landa altfor lange nede i bakken. Trenaren Gjermund Lunder filma episoden, men valde å senke kamerat då han såg kor langt det ville gå. Igjen vart ho redda av dei gode skievnene sine.

Også under VM i Seefeld, der ho tok gullet, var ho nær ved å falle i landinga.

I år under trening i Granåsen fekk ho problem ut frå hoppet. Ho heldt på å gå rundt, men klarte å ta seg ned utan særlege konsekvensar.

– Blir du aldri skikkeleg skremt. Og kor langt tid går det før ein «gløymer» slike opplevingar?

– Eg var som sagt skrekkslagen, men etter å ha fått snakka med folk og fått det litt på avstand går det betre, seier Lundby.

Ho etterlyser no tiltak i Lysgårdsbakken for at det ikkje skal skje liknande uhell framover.

– Vi må nok sjå på litt på rutinane under treninga i samband med å flytte bommen, seier Kolbukameratene-hopparen.

Letta hoppsjef

Sportssjef Clas Brede Bråthen er letta over at Lundby har sloppe unna brotskadar.

– Eg har sett mykje i hoppbakken opp gjennom åra, men ingen kan vel føresjå at noko slikt skal kunne skje. Dette har verkeleg sett ein støkk i oss. Det viktigaste er at det ser ut til at dette uhellet ikkje har fått så alvorlege konsekvensar som det i verste fall kunne fått. No handlar alt om å ta vare på Maren. Eg er trygg på at ho er i dei beste hendene. Det er lærdom i dette òg, og eg håper vi snart ser Maren flyge i hoppbakken slik vi normalt ser henne, seier Bråthen.

