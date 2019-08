Ingen norsk jubeldag på opninga av Arctic Race of Norway

sport

Van der Poel vann avslutningsetappen i fjorårets ritt og fortsette sigerstrenden ved å krysse målstreken i Leknes først torsdag.

Nederlendaren var klart sterkast då 29 ryttarane skulle gjere opp om sigeren. 24-åringen viste musklar og fekk ei kontrollert luke ned til landsmann Danny van Poppel på andreplass. Italienske Andrea Pasqualon vart nummer tre.

Markus Hoelgaard vart nummer to i rittet i fjor og skal prøve å gå heilt til topps i år. Men rogalendingen måtte ta til takke med ein 8.-plass på opningsetappen.

Amund Grøndahl Jansen vart nummer 25, medan Sindre Skjøstad Lunke enda på plassen føre.

Stephen Cummings rykte ifrå fem kilometer før målgang, men forsøket heldt akkurat ikkje for briten som gjekk tom for krefter på oppløpet. Til slutt vart han nummer 27. Ei mager trøyst var at han sikra seg klatretrøya etter dag éin.

Van der Poel sikra seg både leiar-, poeng- og ungdomstrøya med siger på etappen.

Opningsetappen var 181 kilometer lang og gjekk frå Å til Leknes i Lofoten. Fredag ventar 164 kilometer frå Henningsvær til Svolvær. Rittet blir avslutta i Narvik søndag.

(©NPK)