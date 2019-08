Hovland har spelt seg inn i hjarta til amerikanarane

sport

Når Hovland torsdag går ut i den første av tre turneringar i Korn Ferry Tour-finales gjer han det med amerikanske golffans i ryggen. Med godt spel og ein triveleg veremåte har den norske golfkometen spelt seg inn i hjarta til golfentusiastar.

– For det første er han eit unikt stort golftalent. Også er han ein veldig omgjengeleg type. Eg trur amerikanarane liker den typen som byr på seg sjølv, fleipar litt på pressekonferansar, og har ei litt avslappa haldning, seier Marius Thorp til NTB.

Thorp er golfekspert og kommentator på Eurosport.

– Han er ein kul type som har dei riktige haldningane. Han stiller opp for fans og media, og då blir han veldig lett å like, held Thorp fram.

Thorp seier Hovland har bygd opp eit namn med prestasjonane, og når dette blir kombinert med veremåten blir han veldig attraktivt for golffansen.

– Han har beina godt planta på jorda og veit akkurat kva han må gjere for å lykkast. Men han veit at det finst vanvitig mange gode golfarar òg, og at det han må gjere er å prestere best mogleg kvar veke. Og då har vi sett kva for eit nivå han er på.

Siste sjanse

Hovland spelte inntil nyleg som amatør og imponerte i juni med 12.-plass i den prestisjetunge Major-turneringa US Open. Då gjekk han dei fire rundane på Pebble Beach på 280 slag. Den har ingen amatør klart i den lange og innhaldsrike turnéhistoria.

Veka etter Major-turneringa vart Hovland profesjonell, og har levert gode prestasjonar og vorte ein yndling i golfsporten. Men billett til PGA-touren neste sesong har det så langt ikkje vorte.

Den norske golfkometen var svært nær etter fjerdeplassen i PGA-turneringa i Greensboro tidlegare denne månaden, og dermed er siste moglegheit Korn Ferry Tour-finales.

Der må Hovland bli blant dei 25 beste samanlagt på dei tre turneringane.

Kan slå følgje med Ventura

Første turnering startar torsdag. Då er det Nationwide Children's Hospital Championship, Columbus, Ohio.

Deretter er det Albertsons Boise Open, Boise, Idaho frå 22. august, før det blir avslutta med Korn Ferry Tour Championship, Newburgh, Indiana 30. august til 2. september.

– Dersom han gjer som han gjorde førre veke (4.-plass) kjem han til å gå baklengs gjennom kvalifiseringa, då held det i massevis, seier Thorp.

Skulle Hovland spele seg til PGA-kort slår han i så fall følgje med Kristoffer Ventura, som allereie har kvalifisert seg gjennom spel i Korn Ferry Tour.

