Arsenal-duo tilbake etter fleire hendingar

Duoen stod over serieopninga mot Newcastle på grunn av sikkerheita til spelarane i samband med fleire hendingar den siste tida.

I juli vart duoen freista rana med kniv i London, men kom frå episoden utan skadar. To maskerte motorsyklistar stoppa bilen til Özil og trua fotballspelarane i Nord-London. Det vart med forsøket etter at Kolasinac gjorde motstand og tok opp jakta på ranarane.

I tillegg har det vore fleire hendingar mot spelarane. Mellom anna arresterte politiet to personar utanfor Özils hus i Camden. Dei to mennene, begge 27 år gamle, skal ha hamna i bråk med fleire av Özils tilsette og er no sikta for sjikane og truande åtferd.

Ifølgje Emery er begge spelarane no tilbake på treningsfeltet. Spanjolen sa på ein pressekonferanse torsdag at han er 100 prosent sikker på at duoen er mentalt klare for kamp etter hendingane.

Fredag vil Emery ta ei avgjerd på om dei to blir inkluderte i troppen til kampen mot Burnley.

