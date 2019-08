Svensk hockeykaos: 34 spelarar boikottar landslaget

sport

Spørsmålet ein stiller seg er om det i det heile eksisterer eit svensk kvinnelandslag i ishockey, skriv nyheitsbyrået TT.

34 spelarar er tatt ut i troppen til Damkronornas neste landslagssamling. Onsdag takka dei saman nei til å spele for Sverige.

– Det er kjempekult at toppane i forbundet skriv fine kronikkar i avisene om likestilling, jentehockey og kva det no enn heiter. Overfor oss spelarane viser dei ikkje ein dritt, seier løparstjerna Erika Grahm.

Tøff kritikk

Ho har òg publisert eit innlegg i sosiale medium der ho opplyser at alle spelarar som er uttatt i Sverige-troppen, kjem til å takke nei til landslagsspel. Spelarane rasar mot det dei meiner er dårlege økonomiske føresetnader og manglande respekt.

– Frå og med i dag kjem ingen av oss til å representere våre blågule fargar før leiinga i det svenske ishockeyforbundet viser at dei vil jobbe saman med oss spelarar for å utvikle og skape betre føresetnader for oss.

– Vi spelarar er førebudde på å ta ansvar og gjere alt for å ta oss tilbake dit vi høyrer heime. Men berre med føresetnader, haldningar og respekt som viser riktig innstilling overfor oss som eliteutøvarar. Før dei gubbane som styrer forbundet viser det, har Damkronorna ein tom spelartropp, skriv Grahm.

Fiasko

Dei svenske ishockeykvinnene hadde eit elendig VM tidlegare i år der dei tapte tre av fire kampar. Det førte til at Sverige rykte ned til B-VM for første gong nokosinne.

Grahm seier at VM-fiaskoen rammar tilveksten av nye spelarar hardt, men understrekar at spelarane vil gjere alt for å ta seg tilbake til A-nivået.

Det skjer neppe dersom dei 34 beste spelarane i nasjonen ikkje vil stille opp for landslaget.

(©NPK)