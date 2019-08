Landslagssjefen etter prat med Fossli: – Han var i forbausande godt humør

sport

Monsen kom til Oslo onsdag formiddag for å besøkje Fossli på Ullevaal sjukehus.

Den 26 år gamle langrennsløparen frå Hokksund fekk hjartesogg under ein biltur måndag. Snarrådig hjelp frå kjærasten Henriette Mork, ein tilfeldig syklist og kjapp og effektiv hjelp frå ambulansepersonell bidrog til at Fossli slapp unna episoden med livet i behald.

– Eg er på besøk her no, og eg kan seie at det går veldig framover. Han er i forbausande godt humør og ved godt mot. Han er slik han pleier å vere, og det gjorde godt å sjå. Han har fått lov til å vere litt ute av senga òg. Det er hyggeleg å sjå han. Dei som har følgt han, seier at det går mykje betre dag for dag. Han har det betre og betre etter forholda, seier Monsen til NTB.

– Er det ein fordel å vere toppidrettsutøvar når du kjem ut for noko sånt?

– Eg ville ha trudd det, men når det gjeld helseting er ikkje eg den riktige til å uttale meg om det. Men god fysisk form er ein fordel. Det trur eg at eg kan seie utan å seie for mykje om noko eg ikkje har greie på.

Monsen ønsker ikkje å gå inn på detaljar omkring ulykka.

– Kva skjer no?

– No må han få den behandlinga som trengst, og så må han ta tida til hjelp. Vi får håpe at Sondre blir frisk med tida. Noko meir kan eg ikkje seie per dags dato.

Det er for tidleg å seie noko om kva som låg bak hjartestoggen.

– Det ein leitar etter, er kva som var årsaka. Det kan vere fleire årsaker til ein hjartestogg. Nokre kan ein ganske greitt sjå bort frå med undersøkingar. Nokre må ein eventuelt leite grundig etter, og i nokre tilfelle kan ein heller ikkje finne noka sikker forklaring, sa sjefslege i skiforbundet Ola Rønsen til NTB tysdag.

(©NPK)