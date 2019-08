Lundanes raskast i VM-kvalifiseringa, norsk dominans

sport

Lundanes sprang inn til dagens beste tid og styrkte posisjonen sin som ein av dei aller heitaste gullfavorittane under meisterskapen på heimebane. Tida til Halden-løparen var snaue halvminuttet betre enn nestemann i kvalifiseringa.

– Eg tok det roleg på slutten, men det gjekk jamt og fint. Eg er spent på forma. I dag kjendest det litt tungt, men kroppen streta kanskje litt imot, sa Lundanes då han vart intervjua etter målgang.

Han var ikkje bekymra for at kvalifiseringa kosta for mykje før langdistansen på onsdag.

– 24 minutt utan å pushe for mykje på slutten kostar ikkje så mykje, sa Lundanes, som må finne seg i å vere favoritt både på langdistansen og mellomdistansen i VM.

– Sjølvsagt vil eg helst vinne begge delar. Alt handlar om dagsforma, smilte Lundanes, som ikkje ville røpe om han hadde nokon ess i erma føre opningsdistansen på onsdag.

Dæhli nummer to

Nærast Lundanes i det første kvalifiseringsheatet følgde sveitsaren Daniel Hubmann. Franske Luca Basset vann kvalifiseringsheat nummer to, medan Magne Dæhli vart nummer to.

Dæhli gjorde eit par feil undervegs, men leverte likevel ei sterk tid.

Kvalifiseringsheat nummer tre vart vunne av sveitsaren Matthias Kyburz, medan svenske Gustav Bergman vart nummer to.

Hausken og Olaussen imponerte

Dei norske VM-håpa imponerte òg stort i kvalifiseringa til kvinnene. I det første var veteranen Anne Margrethe Hausken best av alle. Ho hadde russiske Natalia Gemperle nærast seg på resultatlista.

I heat nummer to sprang Kamilla Olaussen inn til beste tid. Lina Strand frå Sverige vart nummer to.

Marianne Andersen måtte nøye seg med tredje beste tid i kvalifiseringsheat nummer tre. Ho var slått av danske Cecilie Friberg Klysner og den svenske medaljegrossisten Tove Alexandersson.

