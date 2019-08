Drillo hjelper Lyn på treningsfeltet

sport

Etter helgas 1-3-tap mot Ready er Lyn berre fire poeng over nedrykksstreken, og no har Drillo sagt ja til å hjelpe trenar Bent Inge Johnsen å stramme inn forsvaret for å unngå nedrykk til nivå fem.

– Vi hadde ein dialog før sesongen, men så stod det litt på tidsbruken. Så tok vi opp hansken igjen før sommaren. Han blir med litt og skal sjå på forsvarsarbeidet og drille forsvarsfiraren, seier Johnsen til Nettavisen.

– Det er ikkje noko dagleg der han skal vere med på kvar einaste trening, men han ser kampane og gir meg tilbakemeldingar. Så jobbar han med dei unge vi har som vi skal få opp og fram.

Drillo var hovudtrenaren til Lyn i fleire år på 1980-talet, før han første gong vart Noregs landslagssjef. Han hjelpte klubben på treningsfeltet òg for fem år sidan. Bent Inge Johnsen er glad for hjelpa hans.

– Eg synest det er veldig flott. Eg får snakka og diskutert med ein av dei beste trenarane vi har hatt i Noreg. For min del er det berre eit pluss, og eg ser fram til det, seier han til Nettavisen.

Drillo var Noregs landslagssjef i tida 1990 til 1998 (med to VM-sluttspel) og 2009 til 2013. Han har òg trena fleire aldersbestemte landslag og ei rekke klubblag, blant dei Wimbledon i engelsk Premier League.

(©NPK)