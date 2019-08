Tutta klar for Solheim Cup

sport

Det vart klart då Europa-kaptein Catriona Matthew måndag presenterte sine utvalde i den prestisjetunge golfturneringa.

Suzann Pettersen gjorde nyleg comeback på golfbanen etter fødsel. Førre veke spelte ho LPGA-turneringen Scottish Open. Ho vart ingen stor suksess.

38-åringen klarte ikkje cuten etter å ha enda dei to første rundane to slag over par. Dermed måtte ho sjå avslutninga av turneringa frå sidelinja.

Pettersen er for lengst utpeika som den eine av Europa sine tre visekapteinar under Solheim Cup i år. Dei to andre er Laura Davies og Kathryn Imrie. Måndag vart det altså klart at ho òg skal spele turneringa.

Fire spelarar var igjen for Europa-kaptein Catriona Matthew å peike ut etter Scottish Open. Dei gjekk til Pettersen, franske Céline Boutier og den engelske duoen Jodi Ewart Shadoff og Bronte Law.

Svenske Madelene Sagström og Pernilla Lindberg nådde dermed ikkje opp.

(©NPK)