Kristiansund sel straffekeeperen frå United-kampen

Det stadfestar eliteserieklubben fredag. Begge spelarane har slite med speletid og vel no å halde fram med karrieren i Sverige.

Vaikla melde overgang frå Mariehamn desember 2017, men fekk berre éin seriekamp og éin cupkamp for nordmøringane. No er han klar for gamleklubben Norrköping.

– Vaikla er ein forholdsvis ung keeper, som har hatt tøff konkurranse heile vegen i KBK naturleg nok. Vi har både Sean (McDermott) og Morice (Mbaye) som begge er særs solide keeperar, og vegen inn mot speletid har vore tung, seier sportsleg leiar Kenneth A. Leren til nettstaden til klubben.

Vaikla og keeperkollegaene hans frustrerte Manchester United ved å halde nullen heilt til estlendaren laga straffespark då Juan Mata gjekk i bakken på overtid. Frå kritmerket sikra spanjolen 1-0-siger for Premier League-klubben på Ullevaal stadion.

Samtidig melder Haris Cirak overgang til GAIS. Svensken melde overgang frå Nest-Sotra i vinter, men har ønskt seg til heimlandet som følgje av familiære årsaker. Han fekk ni seriekampar og fire cupkampar for KBK.

