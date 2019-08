sport

«Spurs» har vore ganske aktive på marknaden i sommar. Sessegnon er ein ettertrakta unggut på 19 år.

Fleire engelske medium slår torsdag fast at overgangen no er i boks og at stortalentet har skrive under på ein 5-årskontrakt med Spurs.

Tottenham rundar dermed vel 1 milliard kroner i sommarkjøp. Det betyr at manager Mauricio Pochettino i alle fall har fått inn noko nytt i stallen.

Dyrast er Tanguy Ndombélé. Han kosta cirka 670 millionar kroner då han kom frå Lyon.

