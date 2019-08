Ny avtale gjer at nesten ein million husstandar får tilgang til sportskanal

sport

Dei som har pakka vil no få sjå to Champions League-kampar kvar runde, Tippekampen frå Premier League kvar laurdag, landskampar, Europa League, og dessutan ein del ishockey, handball og sykling.

– Vi er fornøgde med at vi får denne avtalen på plass før Premier League-sesongen startar, seier Tormod Sandstø, kommunikasjonssjef i Canal Digital til Aftenposten.

TV 2 Sport 1 inngår no i kanalpakkar hos Viasat, RiksTV, GET, Canal Digital/Telenor og Altibox.

– Vi er veldig glade for å løfte sportstilbodet til kundane ytterlegare. Timinga er òg god no rett før seriestarten i Premier League og ny sesong av europaligaene. Med TV 2 Sport 1 får vi no på plass eit komplett sportsinnhald, og styrker det totale TV-tilbodet vårt, seier Bjørn Ivar Moen, CEO i Canal Digital og Camilla Amundsen, leiar for TV i Telenor Noreg.

Prisen blir ikkje høgare med det første, forsikrar Sandstø.

– Akkurat denne avtalen gjer ikkje noko med prisen, men ein kan ikkje sjå bort frå at det kjem framtidige prisjusteringar. No blir det meir innhald til same pris, seier han.

Premier League-sesongen opnar fredag kveld med Liverpool mot Norwich.

