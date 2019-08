Mignolet forlèt Liverpool

sport

Den belgiske klubben opplyser måndag at han har signert 31-åringen for dei neste fem åra.

Ifølgje nyheitsbyrået PA betaler Brugge 6,4 millionar pund, cirka 65 millionar kroner, for Mignolet. Beløpet kan stige med ytterlegare 2,8 millionar pund.

I Community Shield-kampen søndag sat Mignolet på benken. Der har han stort sett opphalde seg dei siste sesongane for Liverpool. Først mista han keeperplassen til Loris Karius, deretter til den brasilianske landslagskeeperen Alisson Becker.

Førre sesong fekk Mignolet med seg berre to kampar for meisterligavinnaren.

Mignolet spelte 204 kampar for Liverpool etter at han vart henta frå Sunderland i 2013. Ifølgje avisa Liverpool Echo er Alex McCarthy frå Southampton ein mogleg erstattar for belgiaren som andrekeeper.

(©NPK)