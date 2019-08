Karrierebeste på rankinga for Casper Ruud

sport

Det tidlegare karrierebeste til Snarøya-guten var ein 59.-plass i starten av juni. Sidan den gongen har han falle litt og litt på ATP-rankinga, men etter ei særs god turnering i Austerrike ligg nordmannen no på 56.-plass. Det er den beste noteringa hans i den fire års lange proffkarrieren.

56.-plassen er berre 17 plassar bak bestenoteringa til faren Christian, som var nummer 39 i verda i to periodar, både i oktober 1995 og mars 1997.

I ATP-turneringa i Kitzbühel, som er mest kjent for sine alpinrenn, tok han seg heilt til semifinalen. Då sa det stopp mot spanske Albert Ramos-Viñolas i strake sett.

20-åringen skal no prøve å kvalifisere seg til ein ATP 1000-turnering i Cincinnati, Ohio, opplyser pappa Christian Ruud til NTB.

Mot slutten av månaden ventar den siste Grand Slam-turneringa i år, nemleg US Open i New York. I fjor klarte Ruud å kvalifisere seg til den siste Grand Slam-turneringa for sesongen etter tre kvalifiseringskampar, men tapte i tre strake sett for Guido Pella i første runde.

På toppen av ATP-rankinga tronar framleis Novak Djokovic etter sigeren i Wimbledon. Han er overlegen med 12.415 poeng. Rafael Nadal er nummer to med 7945 poeng, medan Wimbledon-finalist Roger Federer følgjer hakk i hæl med 7460 poeng. Ruud har til samanlikning «berre» 951 poeng.

