Zlatan bøtelagt for filming – igjen

Det kjem fram på nettsida til ligaen.

LA Galaxy hadde lite å stille opp med i den siste ligakampen sin mot Portland, ein kamp dei til slutt tapte 0–4. Vondt vart til verre fredag då det vart kjent at Zlatan blir bøtelagt for ei hending som oppstod i det 50. minuttet.

I nærkamp med midtstopparen til vertane, Julio Cascante, gjekk Zlatan enkelt i bakken inne i sekstenmeteren. For enkelt, meinte disiplinærutvalet.

– Disiplinærutvalet har bøtelagt LA Galaxy-angriparen Zlatan Ibrahimović med ein hemmeleg sum etter å ha funne han skuldig i filming, skriv MLS.

Dette er andre gong på kort tid at Zlatan må punge ut for usportsleg framferd. I lokaloppgjeret mot Los Angeles FC, der han scora hat trick i 3-2-sigeren, vart han straffa for det same.

– Eg kjenner at eg blir granska i kvar kamp. Eg kjenner meg jaga og det er ikkje ok, for eg speler min type fotball og må kjenne meg fri i han, skal Zlatan ha uttalt til LASports Access, ifølgje Expressen.

37-åringen slapp likevel unna med ei åtvaring for den mykje omtalte olbogen i ansiktet på Mohamed El Monir.

