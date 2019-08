Oppskriftsmessig NM-gull til Warholm

sport

23-åringen var skyhøg favoritt på langhekken og innfridde forventningane til fulle. Han tok gullet på tida 47,45.

Nærast Dimna-løparen følgde Andreas Haara Bakketun frå Gneist, medan bronsemedaljen gjekk til Tjalve-løpar Joachim Sandberg.

Dermed held oppsvinget til Warholm fram i det som har utvikla seg til å bli ein eventyrleg sesong. Nyleg forbetra han sin eigen europeiske rekord under Diamond League-stemnet i London til 47,12. Også den gamle bestenoteringa var sett i år.

Det store høgdepunktet til sesongen for Warholm er VM i Qatar seinare i haust. Der skal han forsvare gullmedaljen han tok i London for to år sidan.

