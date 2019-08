Kvinne dømmer supercupfinalen – blir historisk

sport

Det skrivet Uefa på nettsidene sine fredag.

Liverpool og Chelsea vann høvesvis meisterligaen og europaligaen førre sesong, og skal derfor spele i supercupfinalen i Istanbul 14. august. Der er Frappart hovuddommar, medan Manuela Nicolosi og Michelle O'Neal er med som assistentar.

Frappart blir den første kvinna som er dommar i ein storkamp for herrar i regi av Uefa. Ho er rett nok ikkje den første kvinna som dømmer ein herrekamp for Uefa. Nicole Petignat dømte tre kvalifiseringskampar i Uefa-cupen mellom 2004 og 2009.

35 år gamle Frappart er vand med stort ansvar. I sommar dømte ho VM-finalen mellom USA og Nederland i Lyon.

– Eg har sagt mange gonger tidlegare at potensialet for kvinnefotball ikkje har nokon grenser. Eg er glad for at Stephanie Frappart har vorte vald som dommar i årets supercupfinale saman med assistentdommarane Manuela Nicolosi og Michelle O'Neal, seier UEFA-president Aleksander Ceferin.

