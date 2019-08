Villa held fram kjøpefesten, henta Nyland-rival

sport

Villa rykte opp til øvste nivå i engelsk fotball i vår og har investert store pengar i å forsterke spelarstallen den siste tida. Langt over éin milliard kroner er brukte på spelarkjøp.

Signeringa av Tom Heaton frå Burnley skal ifølgje britiske medium ha kosta klubben åtte millionar pund, tilsvarande i underkant av 85 millionar kroner.

Den solide sisteskansen er den ellevte nye spelaren som er henta til Villa Park i overgangsvindauget i sommar. Dermed har Villa-manager Dean Smith sikra seg eit heilt fotballag føre comebacket i Premier League.

33 år gamle Heaton har landskampar for England og ei fortid i Manchester United. Han rakk å spele meir enn 200 kampar for Burnley etter overgangen frå Bristol City i 2013.

– Han har gjort det fantastisk i Burnley dei siste par åra, og erfaringa og kunnskapane hans om Premier League blir viktig for oss den kommande sesongen, seier manager Smith til nettsidene til klubben.

Heaton seier på si side at han føler «noko spesielt» er på gang i Villa.

– Det er momentum her, det kunne eg sjå på avstand. Klubben fekk ballen til å rulle førre sesong, og det enda opp med å bli ei suksesshistorie i andre halvdel av sesongen, seier 33-åringen.

Han blir ein ny tøff rival for Ørjan Håskjold Nyland. Den norske landslagskeeperen gjekk glipp av siste halvdel av førre sesong som følgje av at han rauk akillesen. No kan vegen tilbake i Villa-målet vise seg å bli lang.

(©NPK)