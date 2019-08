Moussa Njie er klar for Odd

sport

Overgangen har vore venta ei stund etter at Njie sjølv stadfesta overfor Nettavisen i juli at han var på veg tilbake til Noreg. Kva for ein klubb det handla om var derimot usikkert.

Førre helg spelte han treningskamp for Odd mot Fredrikstad, og torsdag stadfesta eliteserieklubben at dei har signert angrepsspelaren.

Ifølgje direktør Einar Håndlykken hadde ikkje låneavtalen vore mogleg utan støtte frå sponsorar.

– At vi har sponsorar i Odd som ønsker å hjelpe til på denne måten er heilt fantastisk. Det beviser at dei brenn for Odd, og vil at vi skal lykkast i toppen av norsk fotball, seier Håndlykken til nettsidene til klubben.

23 år gamle Njie vart i januar henta til den serbiske storklubben Partizan frå Stabæk. Njie har òg spelt i Vålerenga og Bærum. Sidan overgangen i vinter har det vorte lite med speletid.

(©NPK)