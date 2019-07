Aalesund-spelar mistar resten av sesongen med skade

sport

Uzochukwu gjekk ned for teljing i seriemøtet mot Nest-Sotra søndag. Undersøkingar av kneet viser at han har roke korsbandet, skriv Aalesund i ei pressemelding.

Nigerianaren er dermed ute i minimum åtte månader.

– Det er trist å miste Izunna midt i sesongen, men mest trist for han sjølv. Han har vore viktig for oss og komme inn i gruppa på ein framifrå måte. No ønsker vi først og fremst Izunna lykke til i opptreninga, seier AaFK-trener Lars Bohinen.

Midtbanespelaren har vore involvert i 12 av 15 seriekampar for klubben denne sesongen.

(©NPK)