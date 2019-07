Svensk landslagsspelar ut mot homofobien i herrefotballen

sport

Medan ei rekke kvinnelege spelarar stod ope fram med sin homofile legning under fotball-VM tidlegare i sommar, finst det nesten ingen på herresida som ope har fortalt om at dei er homofile.

– Det eg ønsker er at dei skal kunne fortelje. Alle har rett til å vere glad i kven dei vil. Det er ikkje noko ein skal måtte skjule eller skamme seg over. Eg håper verkeleg at det blir betre på den fronten, seier 30-åringen, som til dagleg spelar for den italienske Serie A-klubben Samdoria, i eit intervju med Aftonbladet.

Han meiner fotballen både i Italia og andre stader framleis er prega av ein «viss grad» av homofobi.

– Det ligg nok framleis der. Sjølv om ein ikkje meiner å såre nokon, er det viktig å tenke over kva ein seier, seier Ekdal.

Ekdal var i sommar landslagskaptein i kampane mot Malta og Spania. Sjølv har han vore kjærast med Camilla Sjödahl-Essén sidan han var 17 år. Han meiner den mannlege sidan i fotballen har mykje å lære av kvinnene. Ifølgje Aftonbladet deltok det 40 opne homofile spelarar i VM i Frankrike i sommar.

– Det er større aksept. Kvinner er kanskje smartare og meir siviliserte i grupper enn det menn kan vere. Det burde vere like akseptert blant menn som hos damer å få vise kjærleiken sin, seier Ekdal.

Aftonbladet har talt seg fram til at i alt åtte mannlege fotballspelarar på elitenivå har stått fram som homofile gjennom alle tider.

– Det er ekstremt få. Enten finst det mange, mange fleire som ikkje vil komme ut, eller dei har slutta. Begge alternativa er like ille, fastslår Albin Ekdal.

