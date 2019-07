Stavanger Oilers hentar tilbake landslagsspelar

sport

Det melder Stavanger Aftenblad. 25-åringen har vorte samd om ein eittårskontrakt med rogalendingane.

– Dette er ei kanonforsterking for oss. Vi hadde døra på gløtt for han i tilfelle han ønskt å komme heim, og det er veldig gledeleg for oss at han no gjer det, seier Oilers-leiar Pål Higson til avisa.

Trettenes har dei to tidlegare sesongane halde til i tysk ishockey. Stavanger-mannen ønskte opphavleg å halde fram karrieren i utlandet, men valde å vende tilbake til gamleklubben.

Han var òg ein kort periode i Stavanger i 2018. Då avslutta han sesongen i Oilers-drakta med tre kampar i serien og fem kampar i sluttspelet.

I Oilers vann 25-åringen fem NM-gull på fem sesongar før han gjekk til svenske Almtuna i 2016.

