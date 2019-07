Hevdar Dybala er aktuell for United-overgang

sport

Sky i Italia melder tysdag at Dybalas agent er på plass i London for å diskutere ein mogleg overgang for klienten hans. Avtalen skal innebere at Dybala blir United-spelar, medan Romelu Lukaku går motsett veg.

Lukaku er ikkje med i United-troppen som møte Kristiansund tysdag kveld. Det har vorte spekulert i om belgiaren er på veg bort. Sagaa kan ende med ein bytehandel med argentinske Dybala.

25 år gamle Dybala har vore Juventus-spelar sidan 2015. Han var ein av dei store stjernene til laget i fleire år, men har hamna litt i skuggen etter at den italienske klubben henta Cristiano Ronaldo førre sommar.

Lukaku vart henta til United frå Everton sommaren 2017. Han har scora 28 ligamål på to sesongar for dei raude.

