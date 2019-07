Danmark åleine i Skandinavia med VAR i 2020 – avvist i Allsvenskan

sport

Tidlegare i år vart det klart at VAR tidlegast kan innførast i den norske eliteserien frå sesongen 2021, sjølv om det ikkje er sett nokon dato.

No stadfestar generalsekretær Mats Enquist i det svenske fotballforbundet at det er «fullstendig urealistisk» å få innført videoassistert dømming frå neste sesong i den svenske elitedivisjonen Allsvenskan. Han vil heller ikkje stadfeste at VAR faktisk kjem til å bli innført, men seier at saka no blir greidd ut.

– Vi samlar inn all fakta, korleis dette skal leggast til rette og kva det kostar. Det store spørsmålet er jo om det er bra for sporten, seier Enquist i eit intervju med det svenske nyheitsbyrået TT.

Han understrekar at det svenske fotballforbundet kjem til å fatte ei sjølvstendig avgjerd rundt VAR og ikkje la seg påverke av at systemet no blir innført i fleire land

– Det er ikkje eit enkelt svar på dette. I nokre situasjonar har det (VAR) vore bra, medan det i andre situasjonar har vore katastrofalt, seier han.

I juni vart det klart at Danmark innfører VAR i Superligaen allereie frå neste sesong, og opplæring av dommarane er allereie i gang.

(©NPK)