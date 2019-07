Chelsea utestenger supporterar for rasisme

sport

Hendinga skjedde i heimekampen mot Manchester City i desember 2018. Etter kampen fortalde Raheem Sterling at han hadde vorte utsett for grov, rasistisk hets av enkelte Chelsea-supporterar.

Fire supporterar vart mellombels utestengt i vente på etterforskinga. No har klubben valt å stengje ute éin supporter på livstid frå Stamford Bridge. Samtidig blir fem supporterar utestengde i eitt til to år.

– Chelsea finn alle former for diskriminerande åtferd avskyeleg, og vi vil halde fram å ha nulltoleranse for eventuell tilfelle av rasisme, skriv klubben i avgjerda.

Nyleg valde politiet å ikkje starte straffeforfølging av dei aktuelle personane.

Då avgjerda til politiet kom, kunne Chelsea halde fram med si eiga etterforsking, noko som er grunnen til at avgjerda har trekt ut i tid. Som følgje av konklusjonen til politiet var spørsmålet om personane hadde brukt billettvilkåra til Chelsea.

Førre sesong auka talet på rasismesaker i engelsk fotball med 43 prosent, ifølgje tal frå antirasismeorganisasjonen Kick It Out.

