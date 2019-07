Strømsgodset hentar storscorar frå 1. divisjon som Marcus Pedersens erstattar

sport

Det stadfesta eliteserieklubben måndag. Spissen har scora ti mål på 15 seriekampar for KFUM Oslo i vårsesongen.

– Godset er ein stor og spennande klubb som passar meg perfekt. Dette er ei fantastisk moglegheit for meg, seier Moses Mawa til Strømsgodsets nettstad.

Målforma har gjort Mawa aktuell for fleire eliteserieklubbar, men valet fall på tabelljumboen, som har fem poeng opp til sikker plass etter halvspelt sesong. Avtalen strekker seg ut 2022-sesongen.

Spissen får draktnummer ti og er klar til oppgjeret på måndag mot gulljagande Bodø/Glimt. Han har tidlegare spelt for Holmlia, Oppsal, Bærum og Lyn.

– Moses er ein veldig spennande spisstype som vi har følgt i lengre tid. Han har gradvis tatt nye nivå og no er han klar for å ta det neste stige hos oss. Det var tøff konkurranse om Moses, og vi er veldig glad for at han har valt å komme til oss, seier sportssjef Jostein Flo.

Oslo-mannen skal prøve å erstatte Marcus Pedersen, som nyleg sa opp avtalen sin med drammensklubben.

(©NPK)