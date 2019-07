Norsk verdsmeister mistar orienterings-VM på heimebane

sport

27-åringen gjekk heilt til topps på distansen i VM i Latvia i fjor, men har fått denne sesongen øydelagt av skadeproblem.

– Eg er sjølvsagt skuffa over at eg ikkje får moglegheit til å forsvare VM-tittelen min på heimebane. VM i Østfold har vore eit stort mål for meg heilt sidan Noreg vart tildelt denne meisterskapen, seier Kinneberg i ei pressemelding.

I slutten av juni vart orienteringsløparen diagnostisert med eit trøyttleiksbrot nedst i ryggen. Ein nyleg sykkelvelt gjorde det klart at 27-åringen går glipp av VM på heimebane.

– Akkurat no tenker eg ikkje på VM 2020. Men når eg kjem i gang med løping igjen, er det klart at det vil vere eit stort mål for meg, uttaler han.

Kinneberg var òg del av det norske stafettlaget som tok VM-gull i 2017 og 2018. Fråværet til Göteborg-løparen er dårleg nytt for Noreg

– Det er sjølvsagt veldig trist, og sidan Eskil har sin eigen personlege plass på mellomdistansen, kan vi ikkje setje inn nokon erstattar, seier landslagssjef Jørgen Rostrup.

VM blir arrangert mellom 13.- og 17. august i Varteig og Spydeberg.

