Norsk 15-åring klar for Celtic

Det stadfestar Celtic måndag.

Forsvarsspelaren har skrive under på ein tre år lang avtale med klubben. Han har spelt i Rosenborg sidan 2018. Tidlegare spelte han for Trygg/Lade.

Hjelde har fire G16-landskampar for Noreg. Han er son av tidlegare fotballproff Jon Olav Hjelde, som spelte i mellom anna Rosenborg og Nottingham Forest.

– Det er ei stor ære for meg å skrive under for Celtic. Eg hadde fleire tilbod, men eg veit Celtic er den rette staden for meg. Eg ser verkeleg fram til dei neste åra av karrieren min i ein så fantastisk klubb, seier 15-åringen på nettsidene til klubben.

