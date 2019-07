Mindre enn 700 billettar igjen til Manchester United-kamp i Oslo

sport

Det har vore rift om billettane til Solskjærs første kamp som United-manager på norsk jord. Tysdag kveld skal Premier League-klubben i aksjon mot Kristiansund på Ullevaal.

Norges Fotballforbund kan melde om godt billettsal til kampen på nasjonalarenaen.

– Det er snautt tusen billettar igjen til kampen mellom Kristiansund og Manchester United. Det betyr at det er selt drygt 24.000 billettar, opplyste Svein Graff i NFF til NTB like etter klokka 9.

Like etterpå kunne Graff informere om at det då berre stod att 700 billettar til oppgjeret, og talet blir stadig lågare.

At billettane går fort, viste seg også like før helga. Då vart det frigjort 700 billettar, som alle vart selde same dag.

Til oppgjeret onsdag mellom kvinnelaga til Vålerenga og Manchester United er det selt 6800 billettar. Det er norsk rekord for ein klubbkamp for kvinner. I mars var 5855 tilskodarar til stades då Barcelona sende LSK Kvinner ut av kvartfinalen i meisterligaen på Åråsen.

Kvinnekampen blir spelt på Vålerengas heimebane.

(©NPK)