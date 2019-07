Jone Samuelsen ferdig i Odd etter sesongen

sport

Det stadfestar 35-åringen frå Sunde i Stavanger sjølv overfor lokalavisa Varden måndag.

– Mi tid i Odd er forbi etter sesongen, seier Samuelsen til avisa

Samuelsen vart verdskjent då han frå eigen banehalvdel heada inn 3-1-scoringa i sigeren over Tromsø i 2011. Avstanden til mål var på heile 58,13 meter og sørgde for at Odd-spelaren sette ny, offisiell verdsrekord.

Midtbanespelaren er nummer åtte på adelskalenderen over dei som har spelt flest kampar for Odd med sine 277 kampar.

Framfor seg på lista har han spissen Frode Johnsen (281) og keeperen Erik Holtan (288). Skulle Fagermo gi han tilstrekkeleg med speletid ut sesongen, kan han dermed klatre på lista.

– Dette er eigentleg ingen løyndom, men det har kanskje ikkje komme ut, seier Samuelsen vidare og stadfestar at om han skal forlenge fotballkarrieren, «må det vere noko som freistar».

I 2019 har det Samuelsen vore på bana i elleve kampar, i dei fleste har han komme inn som innbytar. Rogalendingen har ti landskampar for Noreg.

(©NPK)