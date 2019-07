Brann låner ut midtstoppar

sport

Det stadfestar Brann på heimesidene sine fredag.

Svensken vart henta frå nettopp Mjällby i fjor sommar, men slutta seg til Brann-troppen først på nyåret. No blir lånt han ut til gamleklubben som for tida ligg i toppen av nivå to i Sverige.

Löfgren har slite med speletida i Bergen og har berre fått éin kamp i ligaen så langt. 22-åringen har kontrakt med Brann ut 2021.

– Jesper har jobba hardt for å få spele i heile år, men i konkurranse frå mange andre gode spelarar har det vorte lite speletid på han, seier sportssjef Rune Soltvedt til Brann.no.

