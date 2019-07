Grindhaug: – Vi skal opp mange hakk

sport

Trass i å ha spelt ball i hatt med nord-irske Cliftonville, var ikkje Haugesund-trenar Grindhaug spesielt fornøgd med kampen.

– Sjølve kampen blir urytmisk og dårleg relasjonelt for delen vår. Det er mykje å gå på, sa Grindhaug til radio102 etter kampslutt førre torsdag.

Sidan avansementet til 2. kvalifiseringsrunde vart klart, har 46-åringen brukt tida på å studere den austerrikske motstandaren. Rogalendingane skal ikkje aksjon i eliteserien igjen før 4. august.

– Sturm Graz er sjølvsagt favorittar, men målet vårt er å ta oss vidare til 3. kvalifiseringsrunde. Vi må i så fall opp mange hakk frå det vi leverte mot Cliftonville, men klarer vi det har vi moglegheita også mot Sturm Graz. Dei kjem frå ein svak sesong til dei å vere, har bytt trenar, er i oppkøyring til sesongstart og er nok usikre på kvar dei står før møta med oss. Det håper vi å utnytte, seier Haugesund-trenaren til nettsida til klubben.

Sturm Graz kom på femteplass i den austerrikske ligaen førre sesong, men kvalifiserte seg rett til den tredje runden i europaligaen gjennom å vinne kvalifiseringa i Austerrike på bortemålsregelen etter 2–2 mot Rapid Wien.

Lovar energi og entusiasme

Haugesund spelte til tider god fotball og tok seg vidare i europaligaen med 5-1-siger heime over Cliftonville, og 6–1 samanlagt. Grindhaug var klar på at fleire av måla kom som følgje av gode enkeltmannsprestasjonar.

– Vi tar alltid høgde for motstandaren og kva dei har å komme med, men skal vi ta oss vidare er det kvaliteten på vår eigen prestasjon som blir avgjerande. Det betyr at vi først og fremst må fokusere på å spele god «FKH-fotball», ha masse energi og entusiasme og vere taktisk smarte. Klarer vi det, er vi ei handfull for dei fleste – også for klubbar frå Sentral-Europa, avrundar Grindhaug.

Viss Haugesund kjem sigrande ut av oppgjera med Sturm Graz, vil vinnaren av PSV Eindhoven og Bern bli neste motstandar.

