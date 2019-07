Fjerde strake siger for Solskjær og United

sport

Mål av Anthony Martial og talentet Gomes sørgde for at Manchester United framleis har vunne alle kampar i sesongoppkøyringa i sommar. Dei raude har no fire sigrar på rad og ser ut til å vere i godt slag inn mot ligastart om to veker.

Frå før har Ole Gunnar Solskjærs lag slått Perth Glory, Leeds United og Inter.

No ventar Norge-tur for den engelske storklubben. Tysdag blir det møte mellom Kristiansund og United på Ullevaal stadion. United-stjernene kjem til Oslo måndag.

Eit stort skår i gleda for Solskjær torsdag er nok at midtstoppar Eric Bailly måtte av banen på båre like etter pause. Spelaren frå Elfenbenskysten har slite mykje med skadar dei siste sesongane, og det såg ikkje bra ut då han måtte få hjelp av graset.

Martial-mål

17 år gamle Mason Greenwood har imponert stort så langt i sommar. Han fekk tillit frå start mot Tottenham.

Det var angrepskollega Anthony Martial som skulle få den første store sjansen i kampen. Fire minutt var spelte då franskmannen banka til og trefte stolpen.

Seks minutt seinare fekk Tottenham den første gigantsjansen sin. Dele Alli vart spelt fri av 17 år gamle Troy Parrott. Frå god posisjon pressa Alli fram ei god redning av Uniteds spanske målvakt David de Gea.

Etter 21 minutt kom scoringa for United. Andreas Pereira spelte fri Martial. United-angriparen skaut frå skrått hald og ballen sneik seg inn i det næraste hjørnet. Svakt keeperspel av Tottenhams Paulo Gazzaniga.

På overtid av den første omgangen kunne Paul Pogba dobla leiinga, men distanseskotet hans sneik seg utanfor.

Skade og utlikning

Som vanleg i treningskampar endra begge laga ut alt og alle ved pausen. Ein av innbytarane, Tottenhams Son Heung-min. Sørkoreanaren var aktiv frå start og var mellom anna nære med ein lobb like etter pause.

London-laget heldt fram å presse på. Etter ein dryg time scora dei. Lucas Moura, brasilianaren som sende Spurs til meisterligafinale førre sesong, tok pent ned ballen og skaut frå cirka 16 meter. Skotet gjekk via Luke Shaw og i mål til 1–1.

Det var berre den andre dårlege nyheita for Solskjær på få minutt. Tidlegare i omgangen hadde nemleg midtstoppar Bailly vorte hjelpt av banen.

Utover omgangen i eit varmt Shanghai vart det mykje rot. Cirka ti minutt før slutt produserte likevel United eit nydeleg angrep. 18 år gamle Angel Gomes og Juan Mata kombinerte langs venstresida. Førstnemnde lurte inn 2–1 frå skrått hald.

På overtid var Lucas Moura nære å heade inn utlikninga, men avslutninga gjekk like utanfor.

