Alaphilippe forsvarte leiartrøya då Quintana vann i Alpane

Quintana sette inn vinnarstøyten då han rykte ifrå då ryttarane kjempa seg opp den siste stigninga i etappen. Colombianaren var del av det opphavlege brotet på 34 mann som hadde krympa til ryttarane på veg opp til toppen av Col du Galibier.

Aleksej Lutsenko og Romain Bardet prøvde å tette luka, men Quintana såg seg aldri tilbake og auka leiinga ytterlegare. I einsam majestet sykla Movistar-ryttaren inn til den totalt tredje etappesigeren sin i Tour de France.

Sjølv om Bardet ikkje klarte å tette luka opp til Quintana, kan franskmannen glede seg over at han overtar klatretrøya frå Tim Wellens. Bardet vart nummer to, medan Lutsenko følgde på plassen bak.

Alaphilippe held på leiinga

Det var knytt stor spenning til om Julian Alaphilippe klarte å halde på den gule leiartrøya på etappen. Franskmannen var tydeleg utanfor komfortsona og låg lenge bak i favorittgruppa.

Då ryttarane skulle opp den siste stigninga Col du Galibier, kunne Alaphilippe glede seg over at lagkamerat Enric Mas hadde funne klatreforma. Det bidrog sterkt til at samanlagtleiaren lenge heldt stand opp på bakken.

Alaphilippe klarte derimot ikkje å henge med då Egan Bernal og fjorårsvinnar Geraint Thomas valde å rykke ifrå i bakken, men på utforkøyringa sykla han strålande og passerte Thomas.

Avstanden opp til Bernal vart derimot for stor. Colombianaren var i mål 32 sekund før Alaphilippe og klatrar dermed frå 5.- til 2.-plass i samandraget når tre etappar står att.

Ingen nordmenn i front

Dei norske ryttarane klarte aldri å blande seg inn i kampen om etappesiger. Amund Grøndahl Jansen var rett nok del av det opphavlege brotet, men måtte etter kvart sleppe. I tillegg var Odd Christian Eiking på offensiven tidleg på etappen.

Grøndahl Jansen vart beste nordmann med ein 69.-plass. Han var i mål nesten 26 minutt bak Quintana.

Sju minutt bak Grøndahl Jansen kom Eiking (nummer 114), Alexander Kristoff (118), Edvald Boasson Hagen (131), Vegard Stake Laengen (133) og Sven Erik Bystrøm (135) samla til mål.

Etappen på torsdag var 208 kilometer lang og den første av tre etappar i Alpane. Ryttarane tok seg opp fire stigningar. Fredagen ventar òg ein tøff etappe. Avslutninga er på 2113 høgdemeter.

Rittet blir avslutta i Paris søndag.

