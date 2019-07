Vanja Stefanovic fekk sparken i Stabæk

sport

– Stabæk Fotball og Stabæk Fotball Kvinners hovudtrenar Vanja Stefanovic har vorte samde om at ho fråtrer som hovudtrenar frå 1. august 2019 og at arbeidsforholdet blir avslutta, skriv klubben i ei pressemelding.

Stefanovic har hatt mange trenaroppgåver for Stabæk Fotball Kvinner gjennom dei siste åra, og dei siste åra som trenar for A-laget.

– Vi takkar Vanja for innsatsen og ønsker henne lykke til vidare.

Laget skal framover blir leidd av Martin Lindmark og Ingvild Stensland, inntil klubben har ei permanent løysing på plass.

– Vi har hatt ein prosess gåande i to, tre veker. No er vi komme fram til ei semje om at det er det beste for begge partar at vi avsluttar arbeidsforholdet, seier styreleiar i Stabæk Fotball, Espen Moe, til Budstikka.

Stabæk ligg sist i toppserien til kvinnene og har berre eitt poeng på dei ni kampane som er spelte.

(©NPK)