Forlèt Brann til fordel for gamleklubben

Det var Fredriksstad Blad som først melde om overgangen.

Spissen vart henta av Brann før 2018-sesongen og har sidan slite med å få speletid for bergensarane. I ligaen fekk Johansen 23 kampar for Brann og scora eitt mål.

Spissen frå Gjøvik spelte for Fredrikstad i 2015 då klubben var i 1. divisjon. Den gong scora han elleve mål på 19 ligakampar.

No er han klar for den andre perioden sin i klubben som for augneblinken er på toppen av tabellen i 2. divisjon, avdeling 1.

Johansen har tidlegare spelt for Gjøvik, Raufoss, Lillestrøm (lån), Haugesund, Odd og Vålerenga.

