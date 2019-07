Tennis: Casper Ruud avanserte i Hamburg

sport

Settsiffera vart 6-3, 3–6 og 6–1. Casper Ruud fekk ein bra start på kampen, men vart likevel brote i det første servegamet sitt etter tre upressa feil.

Nordmannen henta seg derimot flott inn igjen i kampen og braut raskt tilbake til 1–1.

Han hadde meir dreis på sitt neste servegame som han heldt blankt. Etter at spelarane heldt servane sine gjekk Ruud opp til 4-2-leiing. Han heldt fram med å halde servane sine og tok heim førstesettet med 6–3.

I det andre settet heldt spelarane sine servar heilt fram til Haase braut serven nordmannen hadde til 5-3-leiing. Han kunne serve heim settet med 6–3.

– Prestasjonen var litt opp og ned. Etter å ha vorte brote i det første settet gjekk det tydeleg betre. I det andre settet mista eg litt konsentrasjonen då han braut. Han serva godt og det kosta meg settet, forklarte Ruud til NTB.

20-åringen frå Snarøya var førstemann til å bryte i det avgjerande settet og var tidleg oppe i ein 3-0-leiing.

– Eg var litt meir bestemt i det tredje settet og akkurat då spelte eg både godt og smart. Eg fekk eit viktig brot tidleg, sa 20-åringen.

Ruud og Haase møttest for første gong i Auckland, New Zealand i fjor der Haase vann 0-6, 7-6, 6–3. Dermed fekk Ruud ein flott revansje for det tapte.

I 2. runde ventar russaren Andrej Rublev. Den kampen blir truleg spelt onsdag.

– Kampen mot Rublev blir truleg sett opp allereie onsdag så no må eg få denne kampen ut av kroppen, sa Ruud.

(©NPK)