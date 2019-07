Nytt svømmedrama med Sun etter at konkurrent vart diska

sport

Rapsys var først i mål, men vart seinare diskvalifisert for tjuvstart. Sun verka overraska då han klappa seg i ansiktet ved bassengkanten, men strekte armane i vêret då han vart klar over at han hadde vunne. Det kom både heiarop og buing frå tribunen.

Kinesaren er òg regjerande OL-vinnar på distansen og vann med tida 1.44,93. Japanske Katsuhiro Matsumoto tok sølvet, medan bronsen vart delt mellom russaren Martin Maljutin og briten Duncan Scott.

Endå ein gong reagerte ein av konkurrentane mot Sun under premieutdelinga. Briten Scott heldt hendene bak ryggen og nekta å gratulere Sun. Han stod dessutan for seg sjølv, medan Sun og dei andre medaljevinnarane poserte for fotografane.

Søndag hadde australiaren Mack Horton sin personlege protest mot Suns gull på 400 meter fri med å ikkje gratulere han. Han meinte at kinesaren ikkje burde få deltatt i VM etter at han øydela ein blodprøve då dopingjegerane testa han utanfor konkurranse i fjor haust.

Kinesaren slapp unna med ei åtvaring av Det internasjonale svømmeforbundet og får delta i VM.

